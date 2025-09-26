Una empleada del hogar desvalija la casa de la anciana en la que trabajaba en Pontevedra

La Policía Nacional de Pontevedra ha detenido a una empleada del hogar por robar numerosas joyas y diversos objetos valorados en más de 300.000 euros en la vivienda en la que trabajaba, donde reside una mujer vulnerable de avanzada edad y enferma

Segñún la Comisaría, la mujer aprovechó el acceso a las habitaciones para sustraer pulseras, medallas, anillos, monedas de oro, pendientes, placas y colgantes de oro, todas ellas de enorme valor, no sólo económico sino sentimental, al tratarse en algunos casos de joyas antiguas heredadas, además de artículos de lujo como bolsos de conocidas marcas

La detenida iba vendiendo las joyas en diferentes establecimientos de “venta de oro” de Pontevedra y Valladolid en los que constaba hasta un total de 19 piezas entregadas. Según la Policía, en estos locales se hacía pasar por la legítima dueña.

Una vez presentada la denuncia por parte del hijo de la propietaria los agentes iniciaron las gestiones para tratar de aclarar los hechos y lograron identificar y localizar a la presunta autora, en una operacion bautizada como "Cullinan". La Policía realizó un registro en su domicilio y las joyas y objetos que fueron recuperados se mostraron a sus legítimos propietarios, que las reconocieron como suyas.

La Comisaría insiste en el "gran valor de las joyas y objetos no sólo económico sino también sentimental" y señala que a la detenida se le imputa ahora un delito de robo con fuerza en domicilio.

Además de las joyas destacan de manera notable entre los efectos sustraídos dos libros, uno de ellos un facsímil, adquiridos hace muchos años por casi 4.000 euros cada uno y que en la actualidad al menos habrían duplicado su valor.