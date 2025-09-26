Donación al Banco de Alimentos Rías Baixas

El organizador del Burger Fest, Ángel Rojo, entregó ayer a la presidenta del Banco de Alimentos Rías Baixas, Dora Alarcón, un donativo por importe de 3.000 euros. Nauta Sanxenxo, que gestiona el espacio de la celebración de la actividad, bonifica parte de las tasas de ocupación con la condición de que se destine una parte a fines sociales como ya se hizo en otras ocasiones. Alarcón agradeció el donativo e incidió en que llega en un momento de gran necesidad.