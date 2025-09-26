Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

+Convivencia moviliza a 220 participantes

Las salidas del programa provincial +Convivencia continúan esta semana con nuevas actividades que movilizan un total de 220 personas procedentes de los ayuntamientos de Lalín, Ponte Caldelas, Pontevedra y Vigo, quienes visitarán Cambados, las islas Cíes y otros lugares de relevancia gallega.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents