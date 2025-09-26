Chega PonteSan, a cita que pon en valor ás asociacións socio-sanitarias
REDACCIÓN
Pontevedra abre hoxe a sexta edición da Feira de Saúde e Benestar-PonteSan, dando paso a dúas xornadas nas que a parte expositiva conxugarase cun extenso programa de actividades lúdico-formativas e deportivas, relatorios, debates e presentacións. Asiste o director da Fundación Galega de Medicina Xenómica, Anxo Carracedo, quen, rematado o acto, abrirá o programa de relatorios de PonteSan co tema «Xenética dos trastornos psiquiátricos».
Máis de corenta asociacións socio-sanitarias, colexios profesionais e clubes deportivos fan posible unha cita consolidada como o maior evento socio-sanitario de Galicia, e que lidera o Concello de Pontevedra, coa Concellería de Benestar Social ao fronte e da man de CEDDD-Galicia. Colabora a Consellería de Sanidade, a través do Sergas e o Regaps.
Pontesan pon o foco, nesta sexta edición, na Información e desinformación, unha temática que centrará a súa mesa de debate, na que catro xornalistas tratarán de dar resposta a cuestións como: Os riscos das trolas (bulos) para a saúde das persoas? Como valorar as noticias sobre saúde, ciencia ou investigación que aparecen nos medios e as redes sociais?, etc. e que estará presente en diferentes relatorios.
