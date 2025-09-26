El campus se vuelca de nuevo contra la violencia machista

El alumnado de la Facultade de Comunicación trabajará conjuntamente con la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra en el diseño de cinco campañas de concienciación sobre la violencia de género, que en esta ocasión estarán enfocadas a la sociedad rural. En el marco de un proyecto de aprendizaje-servicio (ApS) pionero, coordinado por la también decana de la facultad, Emma Torres, cerca de 30 estudiantes del Máster de Dirección de Arte en Publicidade diseñarán una serie de propuestas para diferentes municipios de la provincia, centradas tanto en la visualización de esta lacra social como en los recursos disponibles para hacerle frente.

El objetivo final es diseñar campañas institucionales que los municipios participantes emplearán el próximo año en el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Con el objetivo de presentarles el proyecto en el que trabajarán en los próximos meses, divididos en diferentes grupos, los estudiantes mantuvieron ayer un encuentro con la responsable de la Unidad Contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, María José Rodríguez. De este modo, enfatizó la representante de la Subdelegación, se crea una valiosa alianza institucional entre Subdelegación, Universidade de Vigo y concellos «para sensibilizar a la sociedad rural y proteger a las mujeres que allí residen». Al tiempo, el alumnado del máster tiene la oportunidad de desarrollar una campaña profesional al tiempo que completa sus estudios.

En esta reunión, además de ahondar en las iniciativas en materia de prevención, sensibilización y concienciación de la Subdelegación, así como en el funcionamiento del sistema de protección a las víctimas, Rodríguez presentó a los participantes lo que será el eje de la nueva edición de este ApS, seleccionado en la convocatoria de proyectos de aprendizaje-servicio en el marco de la agenda 2030 y de su ODS de la UVigo. Después de centrarse el pasado curso en los efectos de esta lacra social sobre las mujeres migrantes, desde la Subdelegación proponen en este curso poner el foco en los entornos rurales, en las que, apuntó, muchas veces no existe la misma «cercanía a los medios de protección» que en las ciudades. «Nuestro objetivo es tanto que las mujeres del rural como el conjunto de la sociedad sea consciente de los recursos que tienen a su disposición, de que posibilidades tiene para romper esa violencia». Pero también contribuir a «hacerlas conscientes» de lo que supone la violencia de género, que va más allá de las agresiones físicas, abarcando también «la violencia psicológica, sexual, económica y la violencia vicaria», aquella que se ejerce contra los hijos.

Como destacó Torres, el trabajo con la metodología ApS permitirá al alumnado acercar su «grano de arena en la lucha contra esta lacra», al tiempo que adquieren competencias propias del máster, enfrentándose a un «caso real». De hecho, el encuentro de esta jornada con Rodríguez suponía la que sería la primera reunión con un «cliente», que les solicita «una serie de servicios vinculados a la creatividad y a la dirección de arte en publicidad», destacó la decana. En la iniciativa participan las docentes Juli Molares, Silvia García Mirón y Beatriz Legerén y el profesor Vicente Badenes.