La campaña 'Cando volves?' de promoción de Pontevedra triunfa en Cannes

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha recogido en la ciudad francesa de Cannes, donde se celebró el festival Cannes Corporate Media & TV Awards, el Delfín de Plata con el que fue reconocida la campaña de promoción del destino turístico Rías Baixas 'Cando Volves?'. Se trata de una nueva distinción internacional, la quinta, de la campaña de promoción turística de las Rías Baixas presentada a comienzos de año en Fitur y que por primera vez se centra en dar a conocer la provincia de Pontevedra a través de su interior sin mostrar ni una sola imagen del mar.

La campaña logró la distinción entre los destinos turísticos en la categoría de Producto Turístico, y, a pesar de ser una entidad local, compartió reconocimiento en el certamen con entidades públicas y privadas de la talla internacional de Porsche, UEFA, Emiratos Árabes, L’Oreal o Booking, entre otros. En conjunto, el Cannes Corporate Media & TV Awards congregó más de 900 producciones de 52 países distintos.

El de Cannes es el quinto galardón de carácter internacional que recibe la campaña impulsada por la Diputación y producida por Esmertarte. Este mismo mes recibió también el reconocimiento en el Terres Travel Festival de Tortosa, en Tarragona. Y anteriormente fue distinguida con la plata en el plata en el US International Awards de Los Ángeles, en Estados Unidos; con otra plata en el International Tourism Festival Africa y con el galardón de oro obtenido en el Japan World´s Tourism Film Festival. Con este nuevo reconocimiento, la campaña impulsada este año por la Diputación y producida por Esmerarte ya es la tercera más premiada de la historia del destino Rías Baixas.

“Las Rías Baixas podrían explicarse como la Costa Azul española. Una provincia del noroeste de España con más de 400 kilómetros de costa. Un paraíso natural lleno de playas, islas, miradores, acantilados, puertos deportivos, pequeños barcos de pesca artesanal o rutas de senderismo. Pero por primera vez en la historia de nuestro destino, las Rías Baixas dejan a un lado su extraordinaria belleza costera para mirar a su interior. Un paraíso compuesto por 61 ayuntamientos en los que perderse y encontrarse, en los que disfrutar de la naturaleza y conectar con nuestro interior”, explicó Luis López al subir el escenario para recoger el galardón. También viajó a Cannes la directora de Turismo de la Diputación Romina Fernández,

'Cando volves?' es una pieza audiovisual en la que los lugares del interior de la provincia tienen todo el protagonismo, dentro de una campaña donde también se habla de la hospitalidad y el carácter acogedor de la gente de la provincia. La Diputación escogió este año el interior de Pontevedra con el objetivo de avanzar en la descentralización y desestacionalización del turismo y mostrar todo lo que queda por descubrir en la provincia.