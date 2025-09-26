El ‘Bribón’ sube su apuesta en el Mundial de 6 Metros tras ganar las dos pruebas de ayer

Tercera jornada del Mundial de 6 Metros en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club, en Long Island (Nueva York), donde la jornada resultó excelente para los intereses de los equipos españoles en la categoría Clásicos.

El rey emérito, al mando del ‘Bribón’ del Real Club Náutico de Sanxenxo, firmó dos impresionantes victorias y se coloca líder de la clasificación general con cinco puntos. Aventaja en seis al ‘Jill’ de Alessandro Maria Rinaldi, que conserva la segunda posición a pesar de un serio contratiempo durante la segunda manga. Dos puntos más atrás se sitúa el ‘Flapper’, de Thomas Kuhmann, en tercera posición, mientras que el ‘Titia’, de Mauricio Sánchez-Bella, y el ‘Spring’, de Greg Stuart, suman 16 puntos, con el barco español ocupando la cuarta plaza gracias al desempate.

El equipo francés del ‘Fun’, uno de los grandes rivales del Bribón, se vio obligado a retirarse en la segunda regata del día. Su armador, Louis Heckly, explicó que el barco sufrió un grave problema estructural que les impidió continuar. Actualmente trabajan con todo su equipo de tierra para intentar estar de vuelta en el agua mañana.

Tras la jornada, Juan Carlos I se mostró muy satisfecho con los resultados: «Fue una pelea dura, pero gracias a Dios ganamos. Estamos muy contentos, aunque todavía queda mucho trabajo por delante. Me entristece que el equipo francés, que son buenos amigos míos, haya tenido que retirarse hoy. Nos perdimos nuestra pelea con ellos».

Por su parte, Mauricio Sánchez-Bella destacó las excelentes condiciones de viento: «Por primera vez hemos tenido un día con buen viento y condiciones perfectas, y estamos muy contentos de haber podido competir así. En nuestro caso, pasamos de estar en los puestos de atrás a conseguir un tercero y un segundo. Terminar la última manga con los dos barcos españoles delante ha sido fantástico. Un día perfecto, estoy muy feliz».