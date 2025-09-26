+Bosques, en el Pazo de Lourizán y el Carreirón
El programa +Bosques, una iniciativa que promueve el contacto directo con la naturaleza, realiza cuatro recorridos este fin de semana. El sábado las actividades serán en el Pazo de Lourizán, en Pontevedra, mientras que el domingo se desarrollarán en el Carreirón, en la Illa de Arousa. Todas las plazas se agotaron enseguida.
