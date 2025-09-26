Audiencia: toma posesión el presidente

El magistrado Jacinto José Pérez Benítez toma hoy posesión, a las 13.00 horas, como presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra en un solemne acto celebrado en la planta baja de la sede del órgano provincial.

Pérez tomará posesión, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, del cargo para el que fue designado por el pleno del Consejo General del Poder Judicial el pasado 23 de julio.