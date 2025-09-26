El área sanitaria de Pontevedra forma a 22 alumnos de FP

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés celebró este viernes en el salón de actos del hospital Montecelo el acto de recepción de un colectivo de 22 alumnos de FP que se formarán como técnicos superiores.

La finalidad de este período formativo busca que este alumnado adquiera las competencias necesarias para completar su currículo y obtener la titulación que les permita en el futuro desarrollar su profesión asistencial.

El subdirector de Enfermería del área, Francisco Álvarez Martinez, acompañado por el supervisor de área y servicios centrales Jorge Costas y por responsables de docencia y formación continuada fueron los profesionales asistenciales que dieron la bienvenida a este colectivo estudiantil, presentándoles su entorno de actividad y las expectativas de su período de formación en el Sergas.

El período de formación de este colectivo llegará hasta diciembre y contará con alumnado de diversas especialidades y centros educativos. Así, en Laboratorio se formarán un total de 14 alumnos del centro educativo pontevedrés Frei Martín Sarmiento. En elcampo de la Dietética son otros dos alumnos de este mismo centro docente.

Dos estudiantes del centro educativo Manuel Antonio de Vigo harán prácticas en la especialidad de Anatomía Patológica. En Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, recibirán formación tres alumnos del centro educativo Ilerna. En la especialidad de Audiología Protésica, formaráse un alumno del centro educativo Manuel Antonio de Vigo.