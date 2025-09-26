El área sanitaria de Pontevedra forma a 22 alumnos de FP
Realizarán prácticas en Dietética, Laboratorio o Medicina Nuclear, entre oras especialidades
R. P.
El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés celebró este viernes en el salón de actos del hospital Montecelo el acto de recepción de un colectivo de 22 alumnos de FP que se formarán como técnicos superiores.
La finalidad de este período formativo busca que este alumnado adquiera las competencias necesarias para completar su currículo y obtener la titulación que les permita en el futuro desarrollar su profesión asistencial.
El subdirector de Enfermería del área, Francisco Álvarez Martinez, acompañado por el supervisor de área y servicios centrales Jorge Costas y por responsables de docencia y formación continuada fueron los profesionales asistenciales que dieron la bienvenida a este colectivo estudiantil, presentándoles su entorno de actividad y las expectativas de su período de formación en el Sergas.
El período de formación de este colectivo llegará hasta diciembre y contará con alumnado de diversas especialidades y centros educativos. Así, en Laboratorio se formarán un total de 14 alumnos del centro educativo pontevedrés Frei Martín Sarmiento. En elcampo de la Dietética son otros dos alumnos de este mismo centro docente.
Dos estudiantes del centro educativo Manuel Antonio de Vigo harán prácticas en la especialidad de Anatomía Patológica. En Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, recibirán formación tres alumnos del centro educativo Ilerna. En la especialidad de Audiología Protésica, formaráse un alumno del centro educativo Manuel Antonio de Vigo.
- Las ventajas de una prótesis osteointegrada: «Los músculos que llevaban 15 años sin trabajar ahora vuelven a hacerlo»
- Distinguir el alzhéimer: «El tema es si guardas una zapatilla en la nevera»
- Lo mejor del tenis mundial dejó su sello en Sanxenxo
- Detenido un vecino de Sanxenxo por su presunta implicación en varios robos con fuerza
- El Ayuntamiento de Pontevedra donará una ayuda de 15.000 euros a refugiados palestinos
- El exceso de velocidad vial se dispara en los meses de verano, con más de 10.000 denuncias
- La recién creada Cátedra Deporte e Saúde fomenta la investigación de lesiones deportivas en mujeres
- Un empresario y profesor de Matemáticas albano niega que traficase con heroína en España