La adopción y el acogimiento, a debate en el congreso de Manaia en Pontevedra

Manaia, la asociación galega de adopción e acollemento, celebra el viernes y el sábado en el Pazo da Cultura su congreso en Pontevedra y para abordar varios temas. Entre ellos figuran los derechos de la infancia a en acogimiento y adopción valorando los avances y desafíos pendientes o los nuevos modelos de familias como herramientas del sistema.

También se analiza cómo valorar a las familias dispuestas a acoger y a adoptar, las claves en las valoraciones de la infancia protegida, las adopciones abiertas, las familias biológicas identidades o las transiciones.