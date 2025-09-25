Xeira de contactos veciñais para informar do parque da Parda

O concelleiro de Servizos urbanos básicos, Xaquín Moreda inicia esta semana unha xeira de contactos coa veciñanza para informar sobre o Parque da Parda e a súa evolución. A primeira é hoxe, ás 20.00 horas no Local social do Gorgullón, coa veciñanza do barrio. A seguinte será no Centro Leste para celebrar unha asemblea co mesmo propósito. Será o martes, 30 de

setembro ás 20.00 horas.