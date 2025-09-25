Fin del verano: 550 análisis de las aguas de baño con solo 19 episodios contaminantes

La Consellería de Sanidade ya trabaja en la elaboración del informe de las zonas de baño para el próximo verano, que determina la calidad de las aguas para 2026 y que es clave, por ejemplo, para optar a las banderas azules. Lo hace tras concluir la campaña de análisis y controles del medio centenar de playas marítimas y continentales de la comarca, 35 de ellas en Poio y Sanxenxo, donde se han realizado entre el 11 de mayo y el 17 de septiembre un total de 552 muestreos. De ellos, solo 19 (menos del 4% o lo que es lo mismo, 1 de cada 29), detectaron episodios contaminantes en algunas de estas áreas.

Poio, con 14 playas, fue donde más casos se localizaron, con siete tras 156 análisis: en Covelo, Fontemaior, Ouriceira y O Laño en una jornada de mayo, si bien en esta última se repitió hace pocas jornadas, el pasado día 15, el mismo día en el que se detectó otro episodio en Raxó. El resto pasó el verano sin problemas: Canteira, Sinás, Cabeceira, Campelo, Chancelas, Chancelas Pequena, Lourido, Padrón y Xiorto.

Sanxenxo, con 21 arenales en los que hubo 216 muestreos, se registraron 5 casos, tres en mayo (en Areas Esquerda, Pragueira y Panadeira) y dos el 31 de agosto, de nuevo en Panadeira y en Nanín. Marín fue sometido a 51 análisis en sus cinco playas y solo hubo un foco de contaminación, el 3 de septiembre, en O Santo. Aguete, Loira, Mogor y Portocelo superaron el verano sin ningún caso.

Vilaboa es el único municipio son episodios anómalos en todo el verano en sus tres playas, Areeiro, Deilán y Forno do Sal tras 31 controles, mientras que en A Lama hubo un caso en su única playa fluvial controlada, la del Verdugo, el 21 de julio, en once controles. Ese mismo día se produjo el único malo resultado en A Calzada, en Ponte Caldelas, la única playa fluvial con bandera azul. Por su parte, en Cerdedo-Cotobade, Sanidade realizó 54 análisis en sus cinco zonas de baño y los principales problemas se detectaron en la de Cabanelas, en Viascón, con dos focos los días 2 y 7 de septiembre.

Los análisis sanitarios comenzaron a mediados de mayo, cuando comenzó una temporada de baño a la que el 90% de las playas analizadas (47) llegaban con una nota de «excelente». Otras tres están en «buena» situación y en dos más se desaconseja el baño: Lérez y Nanín en Sanxenxo. El informe que catalogaba la calidad de las aguas para todo el año 2025 se basa en los resultados de los análisis de todo el verano de 2024, uno de los criterios para solicitar una bandera azul. Y los resultados certificaban entonces que 47 de las 53 áreas analizadas muestran una calificación de «excelente», a la que ascendía este año la de Padrón, en Poio. En otras tres, la nota es «buena», las de Pozo Negro, en el río Almofrei en Cerdedo-Cotobade, la playa de Loira en Marín y la de Raxó en Poio.

Antes de final de año Sanidade emitirá su informe de este ejercicio y que será de aplicación en todo 2026. Su contenido marcará las condiciones del próximo verano, pero todo apunta a que casi todas las playas que lograron la bandera azul en esta edición podrían revalidarlas.

Las playas del río Lérez y de Nanín, con un único «suspenso» en diez muestreos

Dos playas arrancaban la temporada de baño de 2025 con la peor calificación sanitaria, una nota de «insuficiente» por episodios de contaminación en el pasado. Son la de Nanín en Sanxenxo, y la del Lérez, en Pontevedra. Son los resultados de 2024 los que dictan la nota para este año. Con la calificación actual es obligatorio avisar a los usuarios con un cartel que diga que «no se recomienda» el baño. En el caso de Nanín, además, acumulaba ya varios años de prohibición, como ocurre ahora con otra de Sanxenxo, la de A Carabuxeira.Tanto Nanín como Lérez fueron sometidas a diez análisis de sus aguas y casi todo el verano transcurrió sin contratiempos. Hasta las jornadas finales. En la de Pontevedra hubo un «suspenso» el 31 de agosto, el mismo día que en la de Sanxenxo. Los controles posteriores ya no detectaron problemas.Esto no significa que el próximo verano vayan a mejorar su nota, ya que se necesita una evolución positiva de varios ejercicios, pero sí indican una mejora general en su estado, en especial en el caso de Nanín, donde el Concello aspira a eliminar todos los vertidos.En Pontevedra, la de Ponte Sampaio, en la desembocadura el Verdugo, registró un episodio contaminante en mayo, que no se repitió en todo el verano. Por su parte, en Sanxenxo quedó este año fuera de esta campaña la playa de A Carabuxeira, que figuraba ayer en el mapa de zonas de baño con la «prohibición permanente» de entrar en el agua.