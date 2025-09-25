Tres condenados por estafar a una aseguradora al simular el robo de una motocicleta

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a dos años de cárcel a dos acusados de cometer un delito de estafa procesal y para el tercer sospechoso ha tenido en cuenta la atenuante de confesión, por lo que le ha impuesto, por el mismo delito, seis meses de prisión. Además, según el TSXG, los tres deberán indemnizar conjunta y solidariamente a una aseguradora con 22.141 euros. El tribunal entiende acreditado que «actuaron de mutuo acuerdo para obtener una ganancia indebida de acuerdo con un plan previamente concertado entre ellos».