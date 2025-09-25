Tres condenados por estafar a una aseguradora al simular el robo de una motocicleta
REDACCIÓN
Pontevedra
La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a dos años de cárcel a dos acusados de cometer un delito de estafa procesal y para el tercer sospechoso ha tenido en cuenta la atenuante de confesión, por lo que le ha impuesto, por el mismo delito, seis meses de prisión. Además, según el TSXG, los tres deberán indemnizar conjunta y solidariamente a una aseguradora con 22.141 euros. El tribunal entiende acreditado que «actuaron de mutuo acuerdo para obtener una ganancia indebida de acuerdo con un plan previamente concertado entre ellos».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Herida grave una mujer, con posible amputación de una pierna, al ser atropellada por una moto en Marín
- Viernes de «conversa» en el Café Moderno
- «Lo que trabajas en un año los adultos te lo desmontan»
- El padrón municipal de Pontevedra alcanza su récord histórico y llega a los 85.000 habitantes
- Distinguir el alzhéimer: «El tema es si guardas una zapatilla en la nevera»
- Juan Lago, de Vilaboa a sobrevivir en el campo nazi de Mauthausen
- Las exigencias de Costas disparan a 5 millones de euros la reordenación integral de Mollavao
- El PP insta al fiscal a investigar el veto municipal a Israel como delito de odio