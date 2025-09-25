Sanxenxo cierra la temporada de verano con el festival Rock & Long

La décima edición del Festival Rock & Long se celebrará este fin de semana en Sanxenxo con cerca de 70 inscritos en las pruebas de surf que reunirá a los mejores longboarders del territorio nacional. Pero la cita reúne cada año a más de 300 personas, amantes del rock y del deporte acuático. La cita arranca el viernes con los conciertos de Nutrias y Playa Nudista. También se entregan las mangas a los competidores y se decide la playa, Montalvo, Foxos o A Lanzada en función de cómo esté el mar, para realizar el campeonato de long board con dos categorías open y Kahuna.

El sábado 27 desde las 22.00 horas la música estará a cargo de Los Wavy Gravies y Dj Jorge Lorre y el domingo 28 desde las 12.30 horas será el turno de Noite Pechada. El domingo es el día de convivencia grupal y en el que se reúnen más de 300 personas alrededor de la «gran arrozada de pescados y mariscos» por un precio popular de 10 euros.

Alrededor del establecimiento se ponen distintos puestos de artesanía de distinto tipo. Este año vendrá uno de objetos realizados con basura retirada del mar.