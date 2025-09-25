Rematados os accesos ao novo campo de fútbol de Salcedo
O Concello vén de recibir as obras da urbanización do campo de fútbol de Salcedo que se estiveron executando durante o verán. O custe da urbanización foi de 188.752,40 euros e onsistiu na creación dunha nova praza de acceso ao campo de tal modo que o pavimento interior estendeuse até o exterior creando un espazo peonil que mellora a accesibilidade tanto á bancada como a outras áreas de uso público.
