Rematados os accesos ao novo campo de fútbol de Salcedo

O Concello vén de recibir as obras da urbanización do campo de fútbol de Salcedo que se estiveron executando durante o verán. O custe da urbanización foi de 188.752,40 euros e onsistiu na creación dunha nova praza de acceso ao campo de tal modo que o pavimento interior estendeuse até o exterior creando un espazo peonil que mellora a accesibilidade tanto á bancada como a outras áreas de uso público.

