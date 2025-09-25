Una profesora de Marín gana una beca por su proyecto de educación inclusiva

La Fundación María José Jove y el Instituto Gallego del TDAH y Trastornos Asociados (Ingada) han presentado hoy el balance del Curso de Formación de Profesorado en relación con el Alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) que han impartido en toda Galicia con el apoyo de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional de la Xunta de Galicia.

Al concluir el curso, los asistentes pudieron presentar un proyecto final que optaba a una beca de 3.000 euros financiada por la Fundación María José Jove para implantar el proyecto en el centro educativo. Esta beca reconoce el compromiso del profesorado por promover la inclusión en las aulas.

Por ello, durante el encuentro, también se ha dado a conocer el proyecto ganador de la XI Beca Fundación María José Jove-INGADA, que en esta ocasión ha recaído en “Club de teatro para el desarrollo personal y social de alumnado con TDAH”, presentado por la profesora Paula Antía Rey Baliña, que lo aplicará en el IES Mestre Landín de Marín. Para el jurado, esta iniciativa presenta “una excelente operacionalización, al contar con indicadores claramente definidos, acompañados de metas e instrumentos pertinentes para su evaluación". Además, desde el jurado señalan que "se trata de un proyecto con una clara expectativa de mejora en ámbitos esenciales para la dinámica escolar: la atención del alumnado, su participación activa y la optimización del clima en el aula, contribuyendo así de manera significativa al desarrollo integral de los estudiantes y al fortalecimiento de la convivencia escolar”.

Paula Antía Rey, ganadora de la beca, da un discurso ante el jurado y los asistentes. / FdV

Por otro lado, se seleccionaron como finalistas los proyectos presentados por José Ramón Pérez y Patricia Suevia. En el caso del proyecto de Patricia Suevia, de los CEIP Areal y Ponte do Porto, ambos en Camariñas, el jurado valoró el “notable potencial para generar impactos positivos en la comunidad educativa, orientado a la mejora sustancial de la convivencia escolar”, mientras que en la propuesta de José Ramón Pérez, del CIFP A Granxa de Ponteareas, destacó “la adecuada combinación de actividades complementarias a la formación, apoyo psicológico y estrategias de autorregulación”.

A la presentación han asistido el cocejal de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez; el presidente y la vicepresidenta de la Fundación Ingada, el doctor Ángel Carracedo y Elvira Ferrer, respectivamente; y la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove.

La ganadora, los finalistas y el jurado de la XI Beca Fundación María José Jove-Ingada. / FdV

Dirigida a docentes de los centros de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de Galicia, la formación presencial se impartió en las siete principales ciudades gallegas: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago y Ferrol, asistiendo más 160 docentes.

El objetivo de esta iniciativa es aportar a los profesores el conocimiento necesario sobre el TDAH para que puedan abordarlo en las aulas de la mejor manera posible, facilitando el desarrollo de los alumnos y su inclusión. Desde el inicio del programa, que va ya por su undécima edición, han sido formados más de 3.150 profesores. Asimismo, el curso fue impartido por especialistas neuropsicólogos, médicos psiquiatras, médicos de familia, educadores sociales y pedagogos.

"Después de más de diez años impartiéndolo, se trata de un curso muy necesario, ya que todavía se sigue confundiendo integración con inclusión. No se trata solo de abrir las aulas a la diversidad, se trata de acoger, de atender, de potenciar", expresa Felipa Jove. Por ese motivo, indica que desde la fundación se continuará "respaldando e impulsando programas que promueven una educación inclusiva y que garanticen el derecho de todo el alumnado a aprender en igualdad de condiciones". "La inclusión es un derecho, no un privilegio", concluye la presidenta de la Fundación María José Jove.