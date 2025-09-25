Portos concede á Confraría de Vilaboa a explotación do edificio da lonxa
REDACCIÓN
Portos de Galicia outorgou unha concesión administrativa a favor da Confraría de Pescadores de Vilaboa para a ocupación e xestión do edificio da lonxa, de titularidade do ente público. A concesión contempla un período de vixencia de 10 anos prorrogables noutros 5. O título administrativo contemplará a exención do 90% das taxas por ocupación de edificios destinados a actividade de lonxa. Por este motivo, a confraría abonará 500 euros anuais polo uso do edificio que se empregará tamén como almacén de medios mecánicos.
A Lei de Taxas recolle bonificacións do 90 e o 95% así como exencións totais da taxa por ocupación de dominio público portuario para o sector profesional, ademais de exencións para as administracións públicas nos casos nos que non realicen actividades lucrativas. Así mesmo contempla bonificacións para a náutica de recreo, a flota tradicional, a actividade comercial e a formación.
Ademais, Portos iniciou o trámite de exposición pública da solicitude presentada pola confraría de Vilaboa para a ocupación doutro edificio de titularidade do ente público para actividade de vestiario e garaxe de medios mecánicos. O prazo para a presentación de alegacións está aberto ata o 22 de outubro.
