Pontevedra reúne a Europol y policías de 40 países contra el tráfico ilegal de angula

La Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, ubicada en Poio, acoge estos días la reunión anual de la operación Lake, coordinada por Europol, con participación de más de 40 países en la lucha contra el tráfico ilegal de anguila europea (‘Anguilla anguilla’), comúnmente conocida como angula.

La elección de esta sede se debe a que la provincia es una zona muy afectada por la pesca ilegal y alberga en Vigo la sede de la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA). Asisten representantes policiales de los 27 Estados miembros de la UE, así como delegaciones de Estados Unidos, Brasil, China, Marruecos, Mauritania, Interpol y Eurojust, entre otros.

España es un referente en la lucha contra uno de los delitos medioambientales más lucrativos. Desde 2011 hasta la actualidad, la Guardia Civil ha detenido o investigado a más de 300 personas e incautado más de 24 toneladas de angulas. Se estima el valor económico del daño ambiental con los parámetros actuales en 81.796 millones de euros.

La exportación de angula fuera de la Unión Europea está estrictamente prohibida debido al drástico descenso de su población desde la década de los 80, una situación que la llevó al borde de la extinción. Como respuesta, la Unión Europea promovió su inclusión en el Convenio Cites, que regula el comercio internacional de especies amenazadas. Además, desde 2009 rige una cuota cero que prohíbe su exportación a países fuera de la UE para protegerla de la desaparición, considerándose un delito grave contra la fauna silvestre cualquier intento de exportación de esta especie fuera de la UE.

El tráfico ilícito persiste, impulsado por los enormes beneficios económicos que genera y una fuerte demanda, especialmente en el mercado asiático. Esta actividad ilícita está controlada por organizaciones criminales, a menudo de origen asiático, que gestionan la captura, el transporte y el engorde de las angulas para su posterior distribución. El impacto no es solo para la especie, ya que los métodos de pesca furtiva, a menudo masivos y no selectivos, causan graves daños a los ecosistemas fluviales y a otras especies.

«La labor de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del SEPRONA, encargada de investigar delincuencia grave y organizada en materia medioambiental, ha sido determinante en la lucha contra el tráfico ilícito de esta especie. Fruto de la colaboración con las autoridades de Portugal y Francia, entre otros, y con el apoyo de Europol, se ha podido desmantelar redes criminales que introducían angula pescada ilegalmente en el mercado legal y que era traficada hacia Asia», explica la Guardia Civil en un comunicado.