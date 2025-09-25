Pontevedra completa a súa programación co novo ciclo de Teatro de Barrio
REDACCIÓN
Logo do éxito dos ciclos Ponteatro e Domingos no Principal, a programación cultural de Pontevedra complétase coa chegada de ‘Teatro de Barrio’, unha nova aposta polas artes escénicas locais. Este ciclo presentará seis espectáculos a cargo de diversas compañías da cidade, ofrecendo unhavariada selección de comedias que van dende o costumismo ata o humor negro.
O ciclo comezará o xoves 25 de setembro coa obra «Historias da Illa», unha comedia costumista e reivindicativa que conecta o presente co pasado recente da Illa. A programación continuará coas seguintes propostas: o mércores 24 de setembro: «Ai avoa!», da man de Desfeita Teatro.; o venres 26 de setembro: «O marabilloso mundo de Oz», polo grupo Ilusionistas; o mércores 1 de outubro: «Os veciños do lado», da compañía Fauna 113; o xoves 2 de outubro: «Prescripción facultativa», a cargo de Amileños; e o venres 3 de outubro: «Feliz aniversario», a cargo de Teatro Xenio, a compañía máis antiga de Pontevedra con 50 anos de traxectoria. Con esta iniciativa, Pontevedra reafirma o seu compromiso coa cultura de proximidade, ofrecendos unha completa oferta teatral.
