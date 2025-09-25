Ponte Caldelas registra un incendio forestal
A punto de finalizar el mes de septiembre y ya con el otoño iniciado, el fuego volvió a amenazar ayer los montes de la comarca con un incendio forestal declarado por la tarde en Laxoso, en Ponte Caldelas. Además de los medios terrestres se desplegaron dos aviones y un helicóptero
