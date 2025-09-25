Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Teatro espontáneo incorpora a reflexión sobre a saúde mental

Co outono chega unha nova cita co Teatro Espontáneo. Este xoves, 25 de setembro, ás 20.00 horas, o primeiro anda do Mercado de Abastos converterase no escenario dunha experiencia que conxuga liberdade, creatividade e convivencia e que, nesta ocasión amais, porá o foco sobre a saúde mental.

