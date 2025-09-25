O Teatro espontáneo incorpora a reflexión sobre a saúde mental
Co outono chega unha nova cita co Teatro Espontáneo. Este xoves, 25 de setembro, ás 20.00 horas, o primeiro anda do Mercado de Abastos converterase no escenario dunha experiencia que conxuga liberdade, creatividade e convivencia e que, nesta ocasión amais, porá o foco sobre a saúde mental.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Herida grave una mujer, con posible amputación de una pierna, al ser atropellada por una moto en Marín
- Viernes de «conversa» en el Café Moderno
- «Lo que trabajas en un año los adultos te lo desmontan»
- El padrón municipal de Pontevedra alcanza su récord histórico y llega a los 85.000 habitantes
- Distinguir el alzhéimer: «El tema es si guardas una zapatilla en la nevera»
- Juan Lago, de Vilaboa a sobrevivir en el campo nazi de Mauthausen
- Las exigencias de Costas disparan a 5 millones de euros la reordenación integral de Mollavao
- El PP insta al fiscal a investigar el veto municipal a Israel como delito de odio