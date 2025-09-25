Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O BNG advierte do «risco» do camiño de acceso ao CEIP Sequelo

REDACCIÓN

Marín

O BNG de Marín denunciou no pleno municipal a situación de «risco que presenta o camiño do Lameira e a súa contorna, que dan acceso ao CEIP Sequelo e ao pavillón de deportes». Sinala que «as obras de saneamento, que acumulan máis dun ano de atrasos, mantéñense con buratos e un panel publicitario en mal estado, supoñendo un perigo evidente para o alumnado e a veciñanza que utiliza esta vía diariamente». Ante esta situación, o concelleiro Tino Iglesias instou ao goberno local a adoptar medidas urxentes para garantir a seguridade e evitar posibles accidentes.

