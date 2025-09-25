O BNG advierte do «risco» do camiño de acceso ao CEIP Sequelo
REDACCIÓN
Marín
O BNG de Marín denunciou no pleno municipal a situación de «risco que presenta o camiño do Lameira e a súa contorna, que dan acceso ao CEIP Sequelo e ao pavillón de deportes». Sinala que «as obras de saneamento, que acumulan máis dun ano de atrasos, mantéñense con buratos e un panel publicitario en mal estado, supoñendo un perigo evidente para o alumnado e a veciñanza que utiliza esta vía diariamente». Ante esta situación, o concelleiro Tino Iglesias instou ao goberno local a adoptar medidas urxentes para garantir a seguridade e evitar posibles accidentes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Herida grave una mujer, con posible amputación de una pierna, al ser atropellada por una moto en Marín
- Viernes de «conversa» en el Café Moderno
- «Lo que trabajas en un año los adultos te lo desmontan»
- El padrón municipal de Pontevedra alcanza su récord histórico y llega a los 85.000 habitantes
- Distinguir el alzhéimer: «El tema es si guardas una zapatilla en la nevera»
- Juan Lago, de Vilaboa a sobrevivir en el campo nazi de Mauthausen
- Las exigencias de Costas disparan a 5 millones de euros la reordenación integral de Mollavao
- El PP insta al fiscal a investigar el veto municipal a Israel como delito de odio