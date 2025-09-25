La novena Mini BTTde Salcedo unirá este domingo el deporte base con el cuidado del monte

Salcedo acogeré el próximo domingo 28 a partir de las 10.00 horas la novena edición de la Mini BTT que organiza la comunidad de montes, cuyos representantes presentaron ayer la cita con la concejala de Deportes, Anabel Gulías, y Ramón Harto, director deportivo del Club Ciclista Farto, entidades colaboradoras.

Gulías destacó que esta es una «prueba muy bonita» que pone en valor a importancia de cuidar los recursos naturales y de realizar una gestión forestal ordenada. La concejala subrayó la relevancia de que los niños, a través del deporte, «entiendan lo importante que es cuidar nuestros recursos». Asimismo, hizo un invitación a toda la ciudadanía para acercarse y disfrutar de una de las pruebas «más golosas a nivel visual y de participación».

Por su parte, el director deportivo del club detalló que la carrera está dirigida a personas de hasta 14 años, desde la categoría benjamín hasta infantil, y está enmarcada como la última prueba del calendario autonómico de la Federación Galega de Ciclismo, con la élite de la cantera del ciclismo de montaña de toda Galicia y una participación estimada de 300 corredores., cien de ellas mujeres. El club ciclista describió la prueba como «una oportunidad para que las familias disfruten de una competición de primer nivel» en un enclave natural muy cuidado y muy hermoso». La prueba se desarrollará entre las 10.00 y las 14.00 horas del domingo.