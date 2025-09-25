«Los músculos que llevaban 15 años sin trabajar ahora vuelven a hacerlo»

La vida de Alejandro Coego Barcia cambió en 2009 cuando tenía solo 28 años y sufrió un accidente de moto. Como consecuencia de los numerosos daños físicos, perdió gran parte de la pierna derecha, por lo que desde entonces utiliza una prótesis.

Hasta aquí su historia no distaría mucho de la de cualquier otra persona en una situación similar. Pero la gran diferencia para este pontevedrés, que en la actualidad tiene 43 años, es que el pasado mes de mayo se convirtió en el primer gallego en recibir un implante de una prótesis osteointegrada, es decir, con un sistema de anclaje a su hueso muy similar al que se realiza con los implantes dentales.

Todo comenzó con un accidente hace dieciséis años...

Sí, fue en una curva en la carretera Moraña-Campo Lameiro. Se me cruzó la dirección, me caí a 85 y a seis metros pegué contra un poste de granito, unas piedras y me quedé bajo una parra de una viña. Me quedé consciente y me llevaron al hospital. Era un politraumatismo: la rodilla me había explotado, tenía fractura de fémur, tibia y peroné abiertos, tobillos, costillas, pelvis, sacro, clavícula...

¿En qué momento le informan de que tienen que amputarle?

El accidente fue un sábado y estuve hasta el lunes en el hospital privado en Pontevedra, donde me detectaron que no tenía pulso en la pierna derecha, por lo que deciden derivarme de urgencias al público de Montecelo. Allí me operaron y estuve cuatro días en coma inducido. Durante las semanas siguientes estuve inmovilizado en cama y sufrí una infección. Así que me mandaron a una última consulta a Povisa, en Vigo, donde me aconsejaron la amputación, porque si intentaban seguir salvando la pierna me iba a subir hasta la cadera. Cuando entré de nuevo en la ambulancia para volver a Pontevedra le dije a mi hermano «se lo dices tú a mamá».

¿Y cómo se queda usted con la noticia? Porque era muy joven...

Yo ya estaba con el tema en la cabeza y, además, ya tenía algún amigo que había sufrido la amputación también por un accidente de moto. Me lo tomé bien, entre comillas. Lo único que le pedí a la anestesista en Montecelo es que yo quería bajar ya dormido desde la habitación a quirófano, que no quería ver nada allí antes.

Y empezó a utilizar prótesis...

Sí, empecé con la prótesis normal que te dan en la seguridad social y después encontré que en EE UU vendían prótesis electrónicas, así que me compré una por 1.500 euros en eBay en 2014. Ya me casé ese mismo año con ella puesta.

¿Cómo surge convertirse en el primer paciente gallego con una prótesis osteointegrada? ¿Por qué cree que lo eligieron?

Me lo propuso la doctora Lourdes Rey Pita, de Rehabilitación de Montecelo. Y quien me operó fue el doctor Alberto Jorge Mora, hermano de la doctora Teresa Jorge Mora, jefa del servicio de Rehabilitación. Yo creo que me eligieron por carácter, por personalidad, por ser muy abierto.

¿De qué manera le ha cambiado la vida esta implantación?

En todo. Por ejemplo, los músculos no tenían fuerza y ahora trabajan, porque llevaban 15 años sin hacerlo. Ahora también tengo movilidad lateral y puedo ajustar el paso. Voy a diario a rehabilitación porque empiezas de cero otra vez, tienes que reaprender. Desde mayo, que pusieron la prótesis, he avanzado mucho. Ya camino con una sola muleta. Estoy muy contento. Cuando me la colocaron fue muy emocionante y todos los doctores, con los que llevo tantos años en el Hospital Montecelo, también lloraron.

A raíz del accidente ¿tuvo que dejar de trabajar?

Sí. Tengo la incapacidad absoluta. Estoy jubilado. Trabajo en casa, porque tenemos dos niños.