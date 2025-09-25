Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Melloras no parque de actividade física da avenida de Bos Aires

O parque de actividade física da avenida de Bos Aires, nos tereos de Tafisa e aberto en xuño, vén de recibir unha mellora coa instalación dun piso de seguridade na súa contorna. Trátase dunha actuación que contou cun orzamento aproximado de 6.000 euros e que cubre 80 metros cadrados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents