Melloras no parque de actividade física da avenida de Bos Aires
O parque de actividade física da avenida de Bos Aires, nos tereos de Tafisa e aberto en xuño, vén de recibir unha mellora coa instalación dun piso de seguridade na súa contorna. Trátase dunha actuación que contou cun orzamento aproximado de 6.000 euros e que cubre 80 metros cadrados.
