Mejoran el centro sociocultural de Caroi, en Cerdedo-Cotobade
REDACCIÓN
La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, acompañada por el delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitaron ayer la antigua casa-escola das nenas, reconvertida actualmente en centro sociocultural, de la parroquia de Caroi, en Cerdedo-Cotobade para conocer las mejoras que se ejecutan en el centro con una aportación económica de 50.000 euros.
Se trata de arreglar los problemas de filtraciones y humedad que afectaban al correcto desarrollo de las diferentes actividades que realizaban los vecinos. Así, se renuevan los encintados de la fachada sur, ala más expuesta a las lluvias; se aplicará aislamiento térmico en los techos y se sustituirá la carpintería exterior, las ventanas y las puertas y habrá una estufa de pellets con canalización de aire.
- Herida grave una mujer, con posible amputación de una pierna, al ser atropellada por una moto en Marín
- Viernes de «conversa» en el Café Moderno
- «Lo que trabajas en un año los adultos te lo desmontan»
- El padrón municipal de Pontevedra alcanza su récord histórico y llega a los 85.000 habitantes
- Distinguir el alzhéimer: «El tema es si guardas una zapatilla en la nevera»
- Juan Lago, de Vilaboa a sobrevivir en el campo nazi de Mauthausen
- Las exigencias de Costas disparan a 5 millones de euros la reordenación integral de Mollavao
- El PP insta al fiscal a investigar el veto municipal a Israel como delito de odio