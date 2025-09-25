Mejoran el centro sociocultural de Caroi, en Cerdedo-Cotobade

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, acompañada por el delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitaron ayer la antigua casa-escola das nenas, reconvertida actualmente en centro sociocultural, de la parroquia de Caroi, en Cerdedo-Cotobade para conocer las mejoras que se ejecutan en el centro con una aportación económica de 50.000 euros.

Se trata de arreglar los problemas de filtraciones y humedad que afectaban al correcto desarrollo de las diferentes actividades que realizaban los vecinos. Así, se renuevan los encintados de la fachada sur, ala más expuesta a las lluvias; se aplicará aislamiento térmico en los techos y se sustituirá la carpintería exterior, las ventanas y las puertas y habrá una estufa de pellets con canalización de aire.