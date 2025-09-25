Marín solicita que se reduzca a 30 km/h el límite de velocidad en la PO-551 en Seixo

Marín quiere más medidas de seguridad en la carretera PO-551 en Seixo. El grave accidente del pasado domingo en el que una mujer de Moledo de 72 años sufrió la amputación traumática de una pierna al ser atropellada por una moto, es el detonante de esta exigencia del Concello a la Xunta. Los concejales Pablo Novas y Francisco Estévez, el jefe de la Policía Local de Marín, Benigno Blanco, y el representante de la asociación de comerciantes de Seixo, Manuel Solla, se reunieron ayer para abordar las preocupaciones del vecindario sobre la seguridad vial en este vial, donde los vecinos se quejan de que pocos vehículos cumplen el límite de velocidad. De hecho, atribuyen el accidente del domingo a un supuesto exceso de velocidad por parte la moto.

Durante la reunión, el representante de los comerciantes puso encima de la mesa a preocupación vecinal «debido en general a las infracciones en materia de velocidad que cometen muchos conductores, tanto de coches como de motocicletas, y que ponen en riesgo a los peatones, en una zona muy céntrica de la parroquia y, por lo tanto, con mucho tránsito», según detalla el Concello.

Desde el gobierno local, se explicó que ya se solicitó en verano la cesión de un radar temporal, que esperan que se reciba en las próximas semanas, y que se utilizará en esa zona, así como en otras del municipio en las que se detectan este tipo de infracciones.

Pero además, el concejal de Mobilidade aseguró que se solicitará a la Consellería de Planificación de Infraestruturas, que es la titular de la vía, una serie de medidas que contribuyan a aumentar aun más el calmado del tráfico en esa zona. Señala que «la carretera se encuentra en buen estado, señalizada con la limitación de velocidad y con pasos de cebra con buena visibilidad, pero aun así trataremos de acometer más medidas porque claro está que se trata de un punto donde no se respeta la velocidad máxima».

Así, se pedirán badenes reductores de velocidad en algunos pasos de cebra, «en los que se considere por parte de los técnicos que pueden ser más necesarios y efectivos», y se solicitará reducir a 30 km/h la velocidad máxima en el tramo entre San Blas y la intersección con la bajada hacia Loira.

Estévez también agradeció a la comunidad vecinal de la zona sus aportaciones, que realizaron a través de un informe ya estudiado por la Policía Local y el Concello. Entre las medidas que recogían como posibles disuasorias de la velocidad, está la instalación de un semáforo que cambia a rojo en el caso de detectar una velocidad inadecuada, pero el concejal recuerda «que ya existió en el cruce cara Santomé pero no funcionaba bien como medida de disuasión».

Finalmente, el edil recordó que en materia de seguridad vial de la PO-551 existe también una solicitud de la empresa de autobuses Monbus para crear una parada a la altura de Abanca, frente a la farmacia, «para evitar problemas de visibilidad y de congestión del tráfico que se dan en la actualidad cuando el autobús recoge a las personas usuarias en ese punto».