Jueces de lo Mercantil debaten sus retos en la ciudad

Jueces y juezas de lo Mercantil de toda España se reunieron ayer en Pontevedra para debatir «problemas comunes», según destacó el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste. En este encuentro, que se extenderá hasta el viernes, los magistrados mantendrán una serie de conferencias y mesas redondas en las que «compartir experiencias y contrastar soluciones» que enriquezcan y refuercen su labor judicial.

Así, la veintena de participantes aborda los principales retos jurídicos en materia concursal, societaria y de propiedad intelectual, así como los problemas prácticos derivados de la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad y de la transmisión de unidades productivas.

Entre las «cuestiones de actualidad» que se tocan, según el presidente del TSXG, están la exoneración del pasivo insatisfecho, el concurso sin masa, la disolución y liquidación de las personas jurídicas o la gestión de la insolvencia empresarial. Además, los jueces también analizan, entre otros temas, la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de derecho de sociedades.

Por su parte, el Puerto de Marín y la Escuela Naval albergarán charlas sobre las implicaciones jurídico-mercantiles de la actividad portuaria, la labor de los manipuladores portuarios, la estrategia de seguridad marítima y el papel de la Armada en la protección del derecho del mar.

Ignacio Picatoste, en la inauguración de este encuentro, sostuvo que estas jornadas ponen de manifiesto la «complejidad y diversidad» de los asuntos que aborda la jurisdicción mercantil. Estos asuntos «superan el extendido prejuicio que la considera al margen de la realidad cotidiana de nuestra sociedad, reduciéndola a un contenido societario o empresarial».

En la inauguración también participaron el presidente de la Audiencia de Pontevedra, Francisco Javier Menéndez Estébanez, o la magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra y directora del encuentro, Amelia Pérez Mosteiro.