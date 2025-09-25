Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A formación da Deputación sobre a aplicación do Sergas chega aos vecinos da Lama

REDACCIÓN

A Lama

A Deputación continúa a partir do venres na Lama a programación dos preto de 70 obradoiros de capacitación tecnolóxica do programa +Reto Dixital cun novo obradoiro centrado na aplicación electrónica do Sergas no que participarán veciños da localidade. Esta iniciativa ten o obxecto de formar as persoas maiores de 50 anos da provincia para facilitarlles o seu acceso aos servizos da Administración pública, dotalas de maior autonomía para xestionar os seus trámites cotiáns, e mellorar a súa calidade de vida grazas á adquisición de competencias dixitais.

A formación, de 5 horas e cun módulo inicial sobre seguridade no uso de medios electrónicos e internet, será impartida de forma presencial por unha empresa especializada e terá lugar na aula da rúa Manuel Tosar Ferro nº1 da Lama. En liñas xerais, participan en +Reto Dixital, cun orzamento de 30.000 euros, un total de 23 concellos da provincia de reto demográfico. Os obradoiros xa comezaron en Cerdedo-Cotobade e Portas, e seguiranlle Caldas de Reis, Barro e Sanxenxo, entre outros.

