Folga no mantemento do Hospital Provincial para esixir melloras laborais

Os nove traballadores da concesionaria do servizo de mantemento do Hospital Provincial convocan seis xornadas de folga os vindeiros días 30 de setembro e 1, 2, 3, 4 e 5 de outubro para reclamar a equiparación das condicións salariais e laborais.

