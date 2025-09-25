Folga no mantemento do Hospital Provincial para esixir melloras laborais
Os nove traballadores da concesionaria do servizo de mantemento do Hospital Provincial convocan seis xornadas de folga os vindeiros días 30 de setembro e 1, 2, 3, 4 e 5 de outubro para reclamar a equiparación das condicións salariais e laborais.
