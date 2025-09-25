Finaliza la mejora integral de la carretera PO-234 entre Ponte Caldelas y Cerdedo-Cotobade

La Xunta acaba de completar la mejora integral de la carretera autonómica PO-234 que conecta los municipios de Ponte Caldelas y Cerdedo-Cotobade. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, supervisó este jueves la puesta en servicio del tercero de los tramos en los que se dividió esta mejora, de 1,5 kilómetros entre Laxoso y el cruce de Portasouto, en el que se invirtió un millón de euros.

Allegue subrayó que la intervención realizada “ha transformado de manera integral la vía” e indicó que la inversión total en la carretera ascendió a 2,3 millones de euros. Con anterioridad, se habían ejecutado otros dos tramos de la carretera que pasa por Ponte Caldelas (2020) y el otro por Cerdedo-Cotobade (2018). “Son casi 7 kilómetros de vía que hemos mejorado en su totalidad en estos últimos años con esa necesaria planificación por fases”, destacó.

Se abordó, como indicó la conselleira, una actuación integral de mejora de la carretera que incluyó en todo su recorrido el ensanche de la calzada hasta los 7 metros, la mejora de intersecciones, rectificación de curvas y la mejora de la señalización.

Además, se dotó de sendas peatonales a la vía en los lugares de Laxoso y Augasantas, sumando casi mil metros de itinerario para facilitar los desplazamientos de los vecinos de forma segura.

La conselleira destacó la apuesta de la Xunta en materia de infraestructuras, con un "esfuerzo inversor tanto para seguir ampliando y mejorando la red viaria autonómica como garantizando su mantenimiento y conservación, siempre con una hoja de ruta bien marcada: planificamos, invertimos y ejecutamos para seguir vertebrando Galicia, y seguiremos invirtiendo lo que sea necesario para garantizar la funcionalidad, comodidad y seguridad en nuestras carreteras”.