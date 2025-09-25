Un día para recordar que «la ciencia es esperanza», también en el cáncer

«La ciencia es esperanza», «Investigar es el futuro», «Gracias, doctor Ángel Carracedo»... Son algunos de los mensajes que los ciudadanos de Pontevedra escribieron ayer en un panel que la Asociación Española Contra el Cáncer colocó en la Glorieta de Compostela con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer (24 de septiembre).

Fue una de las acciones que se llevó a cabo para acercar la importancia de la investigación en la supervivencia de los pacientes. La otra fue el encuentro «Diálogos sobre Ciencia e Investigación», que tuvo lugar en su sede en la calle Eduardo Pondal. El acto contó con la participación de Carmen García, coordinadora de Atención al Paciente de la entidad; David Posada, Catedrático de Genética en la Universidade de Vigo y Ayuda Investigador AECC 2021, y los pacientes Marita Valdés y Jaime Otero.

Conscientes de que «la investigación en cáncer se traduce en más vida» y que «debe ser una prioridad para toda la sociedad», Carmen García afirmó que la Asociación Española Contra el Cáncer es «la mayor red de investigación en cáncer en nuestro país, con más de 2.300 investigadores en 146 centros de investigación repartidos en 38 provincias». Señaló que actualmente, la Asociación destina un total de 503.519,47 euros a cuatro proyectos de investigación que se desarrollan en la provincia de Pontevedra y que está abierta una nueva convocatoria de Ayuda Predoctoral con el objetivo de impulsar el talento joven y fomentar carreras científicas centradas en la investigación oncológica, con un importe máximo de 132.000 euros.

«Nuestra estrategia se centra en tumores de baja supervivencia, en impulsar el talento científico durante todas las etapas de la carrera investigadora y en lograr proyectos que tengan un impacto real en los pacientes», lo que ha conseguido que en 2024 los proyectos que contaron con su apoyo hayan generado «366 avances de investigación, es decir, un resultado cada día».

El esfuerzo de la asociación en impulsar la investigación oncológica tiene como objetivo seguir aumentando la supervivencia, mejorar la calidad de vida de los pacientes y contribuir para que puedan acceder a los resultados de investigación. Superar el 70% de supervivencia para el año 2030, es el gran reto.

El coloquio con David Posada, Marita Valdés y Jaime Otero. / RAFA VÁZQUEZ

El acto contó con la participación del investigador David Posada, que recibió una ayuda en 2021 de la AECC para su proyecto sobre biomarcadores no invasivos para el cribado de cáncer colorrectal, y de Marita Valdés y Jaime Otero, pacientes oncológicos, que contaron su experiencia desde dos perspectivas diferentes.

Posada valoró muy positivamente que la asociación introduzca la voz de los pacientes en la investigación: «Debemos entender a los pacientes, sus necesidades. Los investigadores, oncólogos… debemos preguntarnos cuestiones como hasta qué punto podemos pedirles 3 muestras cada 3 meses a los pacientes o si es muy doloroso el proceso por el que tienen que pasar (…) por eso es tan importante conocer lo que pensáis».

Además, apuntó a la falta de inversión como una de las principales barreras con las que se encuentra la investigación y quiso agradecer a la Asociación Española Contra el Cáncer su apoyo a la investigación de esta enfermedad. «Debemos ser conscientes de que sin investigación no vamos a aumentar la supervivencia. Sin ella, no hay cura», afirmó.

Testimonios personales

Por su parte, Marita Valdés afirmó que «estoy viva porque hay investigación». «Yo tengo metástasis ósea y estoy segura de que si esto me pasa hace diez años, estaría muerta o en una situación en la que no podría hacer vida normal. Pero actualmente sigo trabajando, haciendo mi vida y esto es gracias a la investigación».

Asimismo, Jaime Otero reconoció que su primer sentimiento al escuchar su diagnóstico fue el de miedo, señalando que lo que más desea es «la normalidad, que el cáncer se vea como una enfermedad común». «Quiero calidad de vida, menos secuelas, menos dolor», dijo y agradeció el papel que jugó en su proceso la Asociación Contra el Cáncer, «ayudándome muchísimo».