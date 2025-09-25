Cuatro ofertas optan al pabellón y la plaza de 2.100 m2 de Monte Porreiro

El Concello analiza cuatro ofertas de otras tantas constructoras para ejecutar el futuro pabellón de Monte Porreiro enfocado al tenis de mesa, con un presupuesto de 6,4 millones, 4 de la propia instalación deportiva y los 2,4 millones necesarios para acondicionar la plaza pública situada al nivel de la calle. Previsto en el interior de la manzana limitada por las calles Rúa Reino Unido, Grecia, Alemania y Bélgica al Noreste, se aprovecha el desnivel del terreno para crear un equipamiento semi-soterrado, con 3.600 metros cuadrados de pabellón y en su parte superior –al nivel de la calle– 5.000 metros cuadrados que albergarán una plaza pública de 2.100 metros cuadrados

Este nuevo enclave contará con zonas verdes, sombra mediante una pérgola de 800 metros cuadrados y una pista polideportiva al aire libre, además de la entrada al pabellón, que se ubica en las dos plantas inferiores del complejo, ambas soterradas. El nuevo hogar del tenis de mesa pontevedrés contará en sus 3.600 metros cuadrados con dos alturas adaptadas a la topografía original del terreno y luz artificial al completo: un nivel superior, con oficinas y gradas para 320 espectadores sentados además de 200 de pie, y la planta inferior, con 1.250 metros cuadrados de pista deportiva, vestuarios, gimnasios y almacén. Por su parte, el espacio de juego tendrá una veintena de pistas.

Para su construcción, tras valorar que se pudiera aprovechar el pabellón actual, será necesario derribarlo. En su lugar se habilitarán los accesos tanto a la nueva plaza, que tendrá conexiones peatonales con las calles Reino Unido y Bélgica, como a la propia instalación deportiva.

En la planta -1 se situarán los accesos del público, una grada para 320 espectadores sentados y más de 200 de pie y el área administrativa del complejo. En la planta -2 estará la zona deportiva con una pista de 1.250 metros cuadrados, que tendrá una altura de 5 metros y capacidad para instalar, para entrenamientos o competición, hasta 25 mesas de juego. En este nivel estarán además los vestuarios, los gimnasios y el almacén, así como la entrada de los deportistas a las instalaciones, que podrán acceder a pie o a través de un ascensor.

El futuro pabellón estará preparado para que consuma la menor energía posible. Así, contará con placas fotovoltaicas para suministrar electricidad y un complejo sistema de aerotermia para regular la temperatura.

Para afrontar este proyecto, el gobierno municipal ha solicitado fondos europeos en el marco de la estrategia de desarrollo integrado local (EDIL), que podría financiar hasta el 60% de su coste. El 40% restante está previsto que sea financiado por el Concello y la Xunta porque la idea es que el Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) pueda usar este pabellón para sus propios deportistas.