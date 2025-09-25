El BNG teme que el Concello no quiere ubicar en A Graña el futuro centro de salud de Poio

El nuevo centro de salud de Poio todavía no ha pasado del papel pese a los años que tramitación que acumula y el BNG teme que el actual gobierno local no quiere ubicarlo en la Canteira da Graña, la localización escogida en el anterior mandato. La portavoz nacionalista Marga Caldas subraya que «esos terrenos se están convirtiendo en una escombrera» y manifiesta «su preocupación ya que, de confirmarse que el nuevo centro irá para otra localización, la situación va a empeorar y se pondrá en peligro la mejora de los accesos a Campelo que estaban asociados al equipamiento sanitario».

Caldas explica que el gobierno del PP «tiene en marcha varios estudios urbanísticos de viabilidad de diferentes terrenos», por lo que va a solicitar al alcalde, Ángel Moldes, que aclare públicamente «si esas localizaciones están siendo valoradas para el centro de salud. De ser así, se darán pasos atrás en la tramitación del nuevo servicio, ya que con el BNG en la Alcaldía existían informes favorables del personal técnico municipal a la Canteira da Graña, con 40.000 metros cuadrados»..

De hecho, recuerda Caldas, el solar ya había sido puesto a disposición de la Consellería de Sanidade que, en una visita con técnicos al lugar, se había comprometido a definir cual iba a ser la localización concreta del centro de salud dentro del solar para hacer la segregación, recibir el terreno y tramitar después desde el Concello el Plan de Usos.

Caldas explica que la construcción del centro de salud en A Graña «permitiría crear un nuevo núcleo de centralizad en la zona, sumándole también otros equipamientos como un pabellón o un auditorio. Esta zona es estratégica para el crecimiento del municipio, pero ahora está convertida en una escombrera sin que el PP haga nada para frenar su deterioro».