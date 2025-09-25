El Ayuntamiento de Pontevedra donará una ayuda de 15.000 euros a refugiados palestinos

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández, acaba de anunciar la tramitación de una subvención a la asociación Unrwa, una agencia de la ONU para los refugiados y refugiadas de Palestina en Oriente Medio que proporciona comida, atención médica y productos básicos a la población de Gaza. La ayuda asciende a un total de 15.000 euros y se encuadra dentro de la partida municipal destinada a Proyectos Humanitarios Internacionales.

El objetivo de la donación es garantizar el derecho a la protección de la salud de la población palestina más vulnerable de la franja de Gaza.

Se trata de la primera vez que estos recursos se dirigen a apoyar a las víctimas del genocidio. "Es el proyecto más necesario en este momento, para ayudar a la masacre que está haciendo el Estado israelí", declara Fernández.

La ayuda se anuncia días después de la aprobación de la moción propuesta por los socialistas pontevedreses, con la enmienda del BNG, de no acoger ningún evento deportivo, cultural o de otra índole en el que participe el Estado de Israel o se financie por él.