Arde un coche, sin heridos, en la PO-313
La carretera PO-313 entre Marín y Moaña, permaneció temporal y parcialmente cortada a primera hora de la tarde de ayer en la zona de Pardavila al arder un vehículo que instantes antes circulaba por la variante de Marín. Al ver que salía humo del coche, el conductor abandonó el vial y dio aviso a las emergencias., Acudieron, entre otros efectivos de la Policía Local de Marín y de los Bombeiros do Morrazo. No hubo heridos pero el coche quedó muy dañado.,
