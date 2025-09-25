Alumnos de Portas, campeones de ajedrez

El alcalde de Portas, Ricardo Martínez Chantada felicitó a los alumnos del CPI Domingo Fontán, dirigidos por el maestro Javier Fernández Costas, que se proclamaron campeones nacionales en el Torneo Escolar de Ajedrez por Equipos TIC TAC CHESS 2025 celebrado el pasado 20 de septiembre en Alcalá de Henares (Madrid).