Los afectados por la variante de Caldas, «esperanzados» en cambiar el proyecto

Las cinco plataformas vecinales de Caldas, de Saiar, Godos, Santa María, Arcos y Bemil, se han declarado «esperanzados» en que el Ministerio de Transportes modifique finalmente el proyecto de la variante oeste de Caldas, después de mantener el martes una reunión con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y la Demarcación de Carreteras. En la entrevista, los representantes de los afectados, acompañados del alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, pusieron sobre la mesa el «impacto social» del proyecto expuesto al público y señalan que se abre la puerta a «buscar otro plan, para lo que nos pondremos a trabajar en conjunto las cinco plataformas, el concello y los partidos políticos de la corporación para buscar un diseño consensuado, que ya existe porque en 2008 se aprobó un trazado en el concello que iba de Tibo a Veigas de Almorzar.

Los vecinos defienden la opción de construir una vía blanda, con aceras y accesos, que una la N-550 y la N-640, pero con trazado consensuado. Proponen que no se construya el acceso al puerto dentro de este proyecto, ya que los perjuicios y daños para las parroquias y sus habitantes serían mucho mayores que los supuestos beneficios, debido a que el ahorro en tiempo que supondría la nueva construcción sería de menos de un minuto. Además reclaman que se liberalice el tramo de la Autopista del Atlántico (AP-9) entre Saiar y Carracedo, en ambos sentidos, puesto que ayudaría a reducir el tráfico en el núcleo urbano.

Es sí, pese a que «salimos esperanzados», también señalan que «mantendremos las protestas y movilizaciones» hasta que se cambie el trazado. Ese recorrido alternativo se presentará como alegación en el plazo recién ampliado para su presentación. Y es que el Boletín Oficial del Estado publicó ayer una ampliación del período para la presentación de alegaciones contra el estudio informativo. Esta nueva apertura de plazo, que se realiza para subsanar un error detectado en la tramitación del documento, fue ya adelantada por Pedro Blanco, en la reunión del martes, celebrada en A Coruña.

El alcalde ve positiva esta ampliación, ya que «supone un margen muy importante para continuar presentando alegaciones y facilitará que el proyecto definitivo tenga un impacto mucho más reducido y limitado, centrándose en la construcción de la propia variante y sin que incluya el acceso al Puerto de Vilagarcía».

Pérez Gulín expresó su agradecimiento a Blanco y al Ministerio «por promover esta reunión con los representantes vecinales, así como su sensibilidad a la hora de atender las preocupaciones e inquietudes que los integrantes de estos colectivos trasladaron durante la reunión». Precisamente, el alcalde apeló la esa «implicación del vecindario como un factor decisivo a la hora de conseguir esta ampliación del plazo de presentación de alegaciones. El hecho de ir todos juntos de la mano, en la busca de un interés común y sin buscar soluciones específicas para cada parroquia, fue clave para detectar el error en la tramitación del estudio. Como alcalde, para mí supone un auténtico orgullo esta unión, de la que también forma parte el Concello, ya que todos buscamos un mismo objetivo, que es que se construya una variante que no se traduzca en romper núcleos de población o parroquias, afectando a viviendas», explicó Jacobo Pérez. El alcalde valora que «ahora dispongamos de más tiempo para elaborar alegaciones propositivas y de consenso para que Caldas cuente en el futuro con una Variante Oeste que ponga fin a los problemas de tráfico en el casco urbano sin que afecte a otros núcleos».