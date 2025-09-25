Más de 400 deportistas, inscritos ya en la Milla de San Miguel del sábado

La avenida de Ourense de Marín acogerá el próximo sábado, a las 18.00 horas, la Milla de San Miguel, que ya cuenta con más de 400 deportistas inscritos. La prueba fue presentada ayer por la alcaldesa María Ramallo, el edil de Deportes Antonio Traba y el organizador, Víctor Riobó, junto al Consuelo Aboal y el presidente del club san Miguel, Carlos de la Torre.

La cita tendrá varías categorías, desde sub 10 hasta la élite y la Xunta instalará la foodtruck de Galicia Sabe Amar entre las 16.00 y las 21.00 horas para ofrecer pinchos a base de productos certificados gallegos.