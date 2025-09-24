La senda entre Chancelas y Combarro está casi lista

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, visitó ayer los trabajos que se están desarrollando para mejorar el pavimento y crear una senda peatonal y un carril bici entre Chancelas y Combarro, en el Camiño Real, con el objetivo de comprobar de primera mano su avance. Según indicó el regidor durante la visita, las obras encaran ya su recta final y estarán listas en las próximas semanas.

La intervención supone una inversión de 450.000 euros, cofinanciado por el Concello de Poio y la Xunta de Galicia e incluye la mejora del firme existente, la instalación de cunetas para la recogida de aguas pluviales, el reasfaltado de la vía y la creación de una plataforma para tráfico rodado de cuatro metros de ancho, así como de una senda peatonal y ciclista de mínimo 2,5 metros de ancho, garantizando así una movilidad sostenible y segura.

Desde el gobierno local destacan que el año 2025 será «histórico a nivel de inversiones», ya que el Concello consiguió captar más de 13 millones de euros en fondos de otras administraciones, «destinados a proyectos estratégicos» para la transformación del municipio.