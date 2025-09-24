Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

San Migheleiro amplía las horas de música en la calle

Músicos tocando durante la festividad de San Migheleiro. | |

Jose Antepazo

Marín

Con el objetivo de celebrar las fiestas de San Migheleiro con la diversión que las caracteriza, el Ayuntamiento de Marín autoriza por zonas y con limitación horaria la música en la calle. Esta decisión responde a 17 peticiones de la hostelería. De esta forma, se autorizan cuatro horas en conjunto para los bares de una misma zona y tres para aquellos que se encuentren más aislados, pero entre las 15.00 y las 17.00 horas, no habrá música.

