San Migheleiro amplía las horas de música en la calle

Con el objetivo de celebrar las fiestas de San Migheleiro con la diversión que las caracteriza, el Ayuntamiento de Marín autoriza por zonas y con limitación horaria la música en la calle. Esta decisión responde a 17 peticiones de la hostelería. De esta forma, se autorizan cuatro horas en conjunto para los bares de una misma zona y tres para aquellos que se encuentren más aislados, pero entre las 15.00 y las 17.00 horas, no habrá música.