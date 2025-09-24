Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La revista anual Cedofeita presenta su último número

Será en la Casa da Cultura de Lérez como parte de la programación de los Venres Culturais

J. A.

Pontevedra

La asociación sociocultural Cedofeita presenta el último número de su revista Cedofeita, con periodicidad anual.

El acto dará a conocer la publicación 28 de la revista como parte de la programación de los «Venres Culturais». Será este viernes 26 de septiembre a las 20.30 horas en la Casa da Cultura de Lérez.

En esta edición, los diferentes colaboradores aportarán interesantes artículos relacionados con la inteligencia artificial, la escuela democrática e inclusiva, la narrativa de Amado Carballo, temas relacionados con Lérez, así como las sesiones habituales como son la exposición de agosto (este año dedicada a la Caixa Rural de Lére), los nuevos cultivos, temas humorísticos, conversacionales o nuevos emigrantes.

Asimismo, también se realizará un resumen de las actividades llevadas a cabo por la Asociación Sociocultural Cedofeita.

En el acto de presentación de este último número de la revista intervendrán Benigno García Casalderrey, Merchi Cons Gómez y Juan J. Esperón Recare. Todos ellos son colaboradores de las publicaciones de Cedofeita con destacados trabajos sobre el «cano de cura», la popular taberna del Carranco, el plato único y el sía sin «postre» durante la posguerra, respectivamente.

La coordinación corre a cargo de la vicepresidenta de la asociación, María C. Pereira Pazos.

