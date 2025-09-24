La revista anual Cedofeita presenta su último número

La asociación sociocultural Cedofeita presenta el último número de su revista Cedofeita, con periodicidad anual.

El acto dará a conocer la publicación 28 de la revista como parte de la programación de los «Venres Culturais». Será este viernes 26 de septiembre a las 20.30 horas en la Casa da Cultura de Lérez.

En esta edición, los diferentes colaboradores aportarán interesantes artículos relacionados con la inteligencia artificial, la escuela democrática e inclusiva, la narrativa de Amado Carballo, temas relacionados con Lérez, así como las sesiones habituales como son la exposición de agosto (este año dedicada a la Caixa Rural de Lére), los nuevos cultivos, temas humorísticos, conversacionales o nuevos emigrantes.

Asimismo, también se realizará un resumen de las actividades llevadas a cabo por la Asociación Sociocultural Cedofeita.

En el acto de presentación de este último número de la revista intervendrán Benigno García Casalderrey, Merchi Cons Gómez y Juan J. Esperón Recare. Todos ellos son colaboradores de las publicaciones de Cedofeita con destacados trabajos sobre el «cano de cura», la popular taberna del Carranco, el plato único y el sía sin «postre» durante la posguerra, respectivamente.

La coordinación corre a cargo de la vicepresidenta de la asociación, María C. Pereira Pazos.