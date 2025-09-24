El Puerto de Marín licita la obra del Muelle Pesquero Norte

La Autoridad Portuaria acaba de sacar a licitación las obras de reparación del paramento del Muelle Pesquero Norte, una infraestructura que cuenta con 388 metros de longitud y un calado medio de 6,5 metros.

El puerto encargó a GPO Ingeniería y Arquitectura, S.LU un estudio sobre las necesidades de este muelle que fue construido con un paramento compuesto por un muro de mampostería de piedra y por bloques de hormigón hasta la cimentación del muelle.

El estudio y las inspecciones submarinas realizadas detectaron la necesidad de actuar para solventar grietas y fisuras en el paramento e impermeabilizar las juntas de la mampostería, por lo que esta actuación sale ahora a licitación por un importe cercano a los 400.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Para la Autoridad Portuaria es fundamental el mantenimiento de sus infraestructuras, prestando especial atención a las destinadas al sector pesquero. Precisamente en esta zona y en la del tendedero de redes se realizaron ya obras de renovación de la red de saneamiento, con cofinanciación europea a cargo de los Fondos Europeos Marítimos de Pesca y Acuicultura (FEMPA).

El objetivo fue la mejora de la impermeabilización de la red para evitar filtraciones.

En las últimas semanas, la Autoridad Portuaria está además ejecutando obras de renovación y refuerzo de pavimentación en diferentes zonas del puerto, entre ellas también en la zona de los muelles pesqueros, lonja o zona de exportadores, entre otras.

Por otra parte, la Autoridad Portuaria anunció el contrato de automatización y monitorización de la red ferroviaria del puerto de Marín, fase 1, un expediente cuya andadura comenzó en 2022.

Ayer se publicó el anuncio en el Boletín Oficial del Estado a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Parlamento Europeo, sobre financiación.

Los trabajos se ejecutarán gracias a las ayudas de la UE por medio del FEDER, lo que obliga a publicitar esta circunstancia en el anuncio oficial.

Ahora sí figura en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), de modo que el contrato de automatización ya podrá ser efectivo. El anuncio está suscrito por el presidente de la Autoridad Portuaria de Marín, Benito Suárez Costa.