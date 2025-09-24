El PSOE propondrá en el próximo pleno la crear una Casa de las Asociaciones

Los socialistas de Pontevedra presentarán en el próximo pleno una moción «para la creación de una Casa de las Asociaciones», según indica Marcos Rey, concejal municipal del PSOE.

La iniciativa surge con el fin de proporcionar un espacio físico, que esté en un correcto estado, donde los distintos organismos asociativos de la ciudad, formados por diferentes entidades culturales, vecinales, juveniles, ambientales, deportivas y de todo tipo, puedan desarrollar sus actividades, reunirse o establecer colaboraciones, ya que estas asociaciones «contribuyen de forma esencial a la participación ciudadana, a la cohesión social y a la dinamización de la vida comunitaria». Por ello, esta carencia limita la capacidad organizativa, la visibilidad y la continuidad de los proyectos de las entidades, de ahí la importancia de tener una «Casa de las Asociaciones», donde puedan desarrollar sus actividades de manera adecuada.

Según indican los socialistas, no se trata de algo nuevo, ya que en 1997 el Ayuntamiento de Pontevedra adquirió gracias a los fondos europeos del «Plan Urban», varios edificios en el centro histórico de la ciudad con el objetivo de destinarlos a fines socioculturales.

Fueron el Pazo de Mugartegui, hoy cedido al Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas; a Casa das Campás, actualmente sede de la Vicerrectoría del campus de Pontevedra de la Universidade de Vigo; y la Casa Azul, la única construcción que sigue teniendo uso municipal. Este último inmueble fue adquirido inicialmente con la intención de convertirlo en una casa de acogida para víctimas de violencia machista, pero finalmente se destinó a otros fines como a la realización de programas de drogodependencia o cursos de formación de bienestar social.

Sin embargo, la situación actual de mantenimiento y conservación de la Casa Azul no es adecuada, ya que se encuentra en un estado de deterioro, con importantes humedades e incluso «inundaciones cuando llueve». Por ello, el PSOE municipal propone una reforma integral de este espacio, dotándolo de los recursos básicos para que las asociaciones puedan desempeñar sus actividades adecuadamente.