La prisión de A Lama celebra La Merced

El centro penitenciario de A Lama celebró este miércoles el Día de la Merced, su patrona, con el tradicional acto en el que se entregaron los reconocimientos, entre ellos las medallas al mérito social penitenciario y al mérito penitenciario, que recayeron en María Teresa Villar Rodríguez, Dolores Carballo García, Francisco Castro Golán, Marina Prieto Souto, Santiago Miguel Cruces, Xoan Carlos Xil, María Lourdes Durán Moledo y David Iglesias Abad.

Además, diez trabajadores recibieron la mención honorífica «por haber desempeñado satisfactoriamente las tareas asignadas durante 25 años» en la prisión. Fueron David Blanco Álvarez, Ana Calvo Castro, Covadonga Arce Fernández, Oscar cid Fernández, Verónica Crespo Pérez, Jaime Martínez Vence, Beatriz Martín Hernández, Gerardo Pereira Martín, Jacobo Pérez-Piñeiro Álvarez y José Rodríguez López.

El acto estuvo presidido por el subdelegado del gobierno en Pontevedra, Abel Losada, y la directora del centro penitenciario, Teresa Delgado. También asistieron los alcaldes de A Lama, David Carrera, y de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, así como otras autoridades.

En sus declaraciones, Abel Losada confirmó que se acaban de adjudicar las obras de reforma de la prisión, que, entre otras actuaciones, permitirán renovar las cubiertas, cocinas e instalaciones del centro, con una inversión de 7,5 millones de euros.

El objetivo de estos trabajos es «corregir los achaques» de una prisión que tiene un «intenso uso», solucionando los problemas asociados al paso del tiempo. La prisión A Lama se inauguró oficialmente el 26 de junio de 1998 y el 7 de julio de ese mismo año recibió a sus primeros reclusos.

Desde entonces, no ha sido objeto de ninguna reforma del calado de la prevista para los próximos meses.

La «prisión» que es Gaza

Por otro lado, el subdelegado del gobierno en Pontevedra lamentó la «tibieza, ambigüedad, equidistancia y silencio cómplice» de aquellos que no entienden que Gaza es una prisión «a cielo abierto». El socialista recordó que en los territorios palestinos «se bombardea a niños, a mujeres, a enfermos encamados y a todo ser viviente».