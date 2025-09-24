El exceso de velocidad vial se dispara en los meses de verano, con más de 10.000 denuncias

La siniestralidad vial en verano en las carreteras de la provincia de Pontevedra deja cifras más bajas en lo que se refiere a accidentes, pero hay que destacar que fueron de mayor gravedad. El total de siniestros con víctimas, de cualquier tipo, en los meses de julio y agosto fue de 175, frente a los 182 del año anterior y una media de 180 en los últimos cinco años.

Los datos fueron presentados ayer en la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra por el subdelegado en la provincia, Abel Losada, que estuvo acompañado por le capitán del Subsector de Tráfico, Antonio Piteira, y la jefa provincial de Tráfico, Paula Yubero.

Aunque el número total de accidentes con víctimas se redujo, hay que lamentar un repunte notable en la gravedad de los siniestros.

Y es que este verano fallecieron cinco personas en las carreteras de la provincia, dos más que el año anterior. Además, 31 personas fueron hospitalizadas hospitalización, frente a las 12 del verano pasado. Además, se duplicaron los siniestros mortales, pasando de dos a cuatro en un año.

Abel Losada lamentó que «son las cifras más altas desde 2021» y recordó que de los cinco fallecidos dos eran usuarios vulnerables: motoristas.

En cuanto a las edades de las víctimas mortales, destacan dos personas mayores de 80 años, un matrimonio (él de 84 años y ella de 82) que perdieron la vida en un mismo accidente en Silleda. El resto de las víctimas, tres, tenía menos de 45 años. Cuatro de los fallecidos eran hombres y una mujer (la octogenaria).

Respecto a los causantes de los siniestros mortales, todos fueron provocados por conductores varones, aunque también hay que destacar que todos hacían uso de los sistemas de seguridad: cinturón de seguridad en el coche y casco en el caso de la moto.

Los cinco accidentes con fallecidos tuvieron lugar en Marín, Meis, O Rosal y Silleda, siendo este el único que registró dos víctimas mortales (los dos octogenarios).

Comportamiento al volante

En la comparecencia de ayer sobre siniestralidad en las carreteras de la provincia durante el verano también se realizó un análisis del comportamiento de los conductores y de los principales motivos infracción: exceso de velocidad, el consumo de alcohol y las drogas antes o durante la conducción, el uso del cinturón de seguridad y los dispositivos de retención infantil, el de casco y el teléfono móvil.

En este sentido, durante el verano se interpusieron un total de 15.904 denuncias, lo que supone un aumento del 28% respecto al mismo periodo del año pasado.

El incremento más destacado es el infracciones por exceso de velocidad, con 10.344, es decir, un 46% más.

También subieron las infracciones por consumo de alcohol (1.195, un 11% más) y drogas (368, un 18% más), así como las denuncias por no utilizar el casco, que fueron 25 y suben un 39%.

Por el contrario, descendieron las denuncias por no usar el cinturón o sistemas de retención infantil (457, un 10% menos) y por distracciones con el móvil (461, un 18% menos).

En lo que se refiere a los motoristas, supusieron 768 denuncias, un 31% más. En este tipo de conductores, la principal infracción fue el exceso de velocidad (217), los adelantamientos indebidos en línea continua (183) y el incumplimiento de la señalización vertical y horizontal (148).

Losada reconoció que los datos referidos son «frustrantes» respecto a cuestiones como el consumo de alcohol y drogas al volante, pese a todas las campañas. En cambio, celebró las reducciones en el uso de dispositivos de seguridad y de teléfono móvil, un hecho que achacó a la modernización de los vehículos y sus sistemas de alerta.

Antonio Piteira, Abel Losada y Paula Yubero. / IÑAKI ABELLA

Con repercusión penal

En cuanto al ámbito penal, según los datos oficiales hechos públicos ayer, se registraron 144 denuncias, un 16% más que el verano anterior.

La mayoría estuvieron relacionados con alcoholemias positivas (65) y conducción sin el permiso de conducir en vigor (22).

El resto fueron delitos con menor incidencia.