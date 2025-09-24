Un empresario y profesor de Matemáticas albano niega que traficase con heroína en España

Nikolin Janina acudió a la Audiencia de Pontevedra escoltado por su mujer y su hija. Se trata de un reputado empresario y profesor de Matemáticas de la Universidad de Tirana (Albania) que está acusado de un delito contra la salud pública por su supuesta participación en un alijo de 54 kilos de heroína incautados en 2016 en una operación de la Policía Nacional en Tui.

Le defiende la conocida penalista vilagarciana Carmen Ventoso quien ayer intentó demostrar ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra que su cliente es absolutamente inocente de los hechos por los que se le juzga y, por ello, pide su absolución.

Extradición

Así lo indicó también el propio Janina, que estaba en busca y captura en su país, pero finalmente decidió comparecer ante las autoridades españolas para exponer su versión, ya que básicamente fue involucrado, dijo, en unos hechos cometidos presuntamente por personas a las que él conocía y con las que tenía amistad por sus negocios de comercio de materiales de construcción, vinculados a una prestigiosa marca valenciana de sanitarios.

En concreto se le vinculó con el vecino de Ponteareas Castor G. y el albanés Rinush Gizu, este último sorprendido con la heroína en un Porsche Cayenne caleteado; a la sazón, dos personas con las que Janina había participado en sendas reuniones en el parador de Baiona y en un conocido hotel de la ciudad condal.

Pero Janina tiene una versión muy distinta ya que aunque admitió que conocía a ambos individuos negó por activa y por pasiva ante el Tribunal de la Audiencia de Pontevedra que esos encuentros tuviesen relación con el tráfico de drogas, más bien al contrario.

Viejos lazos de amistad

Janina insistió ante el Tribunal que con estos dos hombres, incluso con Maricarmen, la mujer de Castor G., les unían lazos de amistad y tambien profesionales.

Así indicó que en agosto de 2015 viajó con su familia hasta Baiona para asistir a las bodas de plata de su amigo Castor G. y Maricarmen, con quienes mantenía amistad desde unos diez años atrás.

Era, por tanto, un viaje familiar, con su mujer e hija -ambas presentes ayer en la sala-, por el que permanecerían una semana en la casa de la suegra de su amigo para luego visitar diversas ciudades portuguesas.

Viaje con ocho arquitectos

La siguiente vez que vio a su amigo fue siete meses después en Barcelona, ciudad a la que viajó a finales de enero de 2016 para participar en una feria de la construcción que se celebraba en Castellón. «Iba acompañado por otros ocho arquitectos jóvenes albaneses, a quienes invitó por cortesía la empresa española de cerámica a la que representaba tanto en Valencia como en Tirana, ciudades en las que tiene sus dos domicilios, pues cuenta con doble nacionalidad.

En Barcelona, a donde acudió por razones de trabajo, se presentó también su amigo Castor G. «al enterarse de que me encontraba en España», pero afirmó ante el tribunal que fue una visita de cortesía de algo más de una hora, «el tiempor para tomar un café en la recepción del hotel».

Seguimiento policial

Se dio la circunstancia de que también allí se encontraba el otro albanés que fue involucrado en esta operación policial que llevaba la UDYCO. Durante la vista celebrada ayer se hizo referencia a un tercer viaje a la ciudad de Málaga en la que los tres protagonistas coincidieron por diferentes motivos.

Y por si fuera poco, apareceen encena una Blackberry, un teléfono especial que permitía mantener una conversación de mayor intimidad con claves cifradas de números y letras, donde figuran mensajes un tanto extraños en el que Atleti New (alias de Janina, según la policía) exponía a A (letra con la que se identificaba a Castor) que: «Moreno tiene los papeles» y el segundo respondía «Pasará para firmar».

Unos mensajes que obviamente pueden tener varios significados aunque para la policía que investigó los hechos estaban bastante claros, tras haberles sometido a un seguimiento e investigación muy somera, que terminó con la incautación del mayor alijo de heroína.

El fiscal solicita ocho años de prisión El fiscal solicita ocho años de prisión contra Nikolin Janina, a quien se consideraba líder de esta supuesta organización dedicada al tráfico de estupefacientes. El acusado permaneció prófugo de la Justicia española hasta 2022, pues como explicó el propio procesado se encontraba en Tirana cuando se enteró de que la Policía Nacional le buscaba.«Fue en ese momento cuando me enteré de qué estaba acusado y como no había convenio de extradición entre los dos países decidí quedarme en Tirana porque tenía que atender mi empresa».«Luego llegó la pandemia y posteriormente España y Albaniafirmaron un Tratado de Extradición, momento en el contraté a mi primer abogado español, Aranguren, que me recomendó que me presentase ante las autoridades españolas».Cabe indicar que Janina tiene también nacionalidad española y es propietario de otra empresa de cerámica en Valencia, con unos ochenta trabajadores a su cargo, explicó ayer al tribunal. El próximo 31 de octubre se celebra una segunda parte de la vista por este mismo alijo de droga, con la asistencia de otros testigos. Se contará con traductor de albanés.

Así lo dio a entender también uno de los agentes que fue llamado a declarar por la Audiencia de Pontevedra, quien tras dar todotipo de explicaciones de cómo se realizó la investigación reconoció que él no intervino en el seguimiento sino que coordinó el operativo desde las oficinas. El testigo admitió que instruyó el procedimiento y que conoció por terceros cómo se había desarrollado el operativo que terminó con la detención de todos los implicados en esta operación.

Janina, por su parte, admitió que se presentó ante las autoridades españolas después de que Albania y España suscribieran un acuerdo de extradición.