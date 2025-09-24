La Diputación busca al nuevo director para el Museo Provincial
REDACCIÓN
La Diputación de Pontevedra ha sacado a concurso la plaza de director del Museo Provincial, cargo que hasta ahora desempeñaba Ángeles Tilve, desde 2023.
Quien quiera presentarse al proceso debe ser funcionario de carrera del grupo 1 y aportar un proyecto de dirección de hasta 20 páginas, en el que se expliquen las líneas principales que se quieren desarrollar en el museo.El plazo para enviar solicitudes estará abierto durante quince días.
La persona elegida será la encargada de pilotar el rumbo del museo pontevedrés, trabajando junto al diputado responsable del área, en la actualidad Rafael Domínguez.
La selección correrá a cargo de un tribunal técnico compuesto por el secretario de la Diputación, la jefa de Recursos Humanos y el jefe de Cultura.
