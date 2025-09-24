Varias comunidades gallegas se reúnen en Word Camp Galicia

Las comunidades de Wordpress de diferentes localidades gallegas organizan Word Camp Galicia, una iniciativa promovida por la Universidade de Vigo y la Fundación Wordpress centrada en el aprendizaje de este sistema de gestión de contenidos de código abierto, enfocado en la creación de una página web.

Las actividades del anteriormente denominado «Word Camp Pontevedra», celebrado anualmente desde 2018, tienen lugar desde el viernes 3 al domingo 5 de octubre en la Facultad de Comunicación de la ciudad, por lo que se trata de la primera edición que cuenta con una cobertura regional que reúne a distintas comunidades gallegas, fortaleciendo a la Universidade de Vigo como punto de innovación y formación. «Es una cita obligada, consolidada y de referencia» en la ciudad, indica Emma Torres, decana de la facultad.

Según comenta Eva María Lantarón, vicerrectora del campus de Pontevedra, el formato de esta Word Camp que tiene como eje temático las aplicaciones formativas de este software libre, «mantiene la esencia de las ediciones previas», con un programa compuesto por más de una veintena de conferencias y talleres en los que la organización espera reunir cerca de 250 asistentes.

Asimismo, la primera jornada del Word Camp arranca el viernes 3 de octubre con un taller de iniciación de este gestor de contenidos impartido por Fernando Tellado, «el mayor bloguero de Wordpress de habla hispana», según Wajari Velásquez, representante del comité organizador. Se trata de un taller de carácter gratuito que requiere inscripción previa en el que posteriormente se pondrán los conocimientos adquiridos en práctica mediante la creación de una página web a dos asociaciones sin ánimo de lucro como son Ocionautas y Amigas das Árbores.

Por otro lado, según comenta Velásquez, el sábado 4 será el «día grande», puesto que albergará en dos salas paralelas diferentes talleres y coloquios de distintos niveles orientados a temas como el aprendizaje del marketing, de educación, de las aplicaciones de la inteligencia artificial, del desarrollo web, el posicionamiento en buscadores o la creación de podcasts.

Finalmente, el domingo será el «Día da Comunidade», en el que las personas participantes pueden conocer cómo colaborar con una plataforma de código abierto «que se mantiene gracias al apoyo y la colaboración de muchas personas».

Tanto las actividades realizadas el sábado como el domingo requieren la adquisición de una entrada. Los estudiantes y los profesores de la Universidade de Vigo obtienen un descuento de un 60% en las primeras 55 compras, quedando el precio de la entrada en 12 euros. En cambio, las personas que quieran optar a ser conferenciante, voluntario o patrocinador, no tendrán que adquirir un billete en el caso de ser seleccionadas. Por otro lado, la entrada a los menores será gratuita para ambas actividades. El resto de asistentes disponen de entradas disponibles con precios desde los 29 euros.

El acceso incluye el desayuno y las comidas tanto del sábado como del domingo, una acreditación personalizada y un pase a la «festa rachada» que se celebrará el sábado por la noche.

Además, «todo se emite en streaming y se graba» con la ayuda de la Facultad de Comunicación.